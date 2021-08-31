Решения клубов по реформам РПЛ нет, следующее собрание пройдет 1 октября

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) не приняло решения по реформам турнира, следующая встреча пройдет 1 октября. Об этом журналистам сообщил генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков.

"Судьбоносных решений не принято, в РФС была презентация "Юпитера-16", был спор, принимается или нет. Мы договорились о том, что есть много вопросов, в частности сопернического принципа. По презентации вызывают вопросы суммы и цифры, в частности контракт на телетрансляции суммой 6,5 млрд, то есть проведение конкурса. На сегодняшний день решения нет, возьмем месяц", - сказал Мележиков.

В июле Российский футбольный союз (РФС) представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube. Формат "Юпитер-16" предполагает сохранение 16 участников премьер-лиги и разделение турнира на два этапа. На первом этапе команды будут проводить не по 30 матчей, а по 24 (по 12 дома и в гостях), но по швейцарской системе. На втором этапе клубы, занявшие в первой части турнира места с первого по шестое, будут играть 10 матчей друг против друга для определения чемпиона.