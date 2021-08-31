Клубы РПЛ поддержали реформу лимита на легионеров

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Клубы Российской премьер-лиги приняли решение поддержать реформу лимита на легионеров. Об этом журналистам рассказал гендиректор "Спартака" Евгений Мележиков по итогам общего собрания клубов РПЛ.

В заявку на Тинькофф-РПЛ клубы лиги могут вносить до восьми иностранцев. Президент Российского футбольного союза Александр Дюков предложил отменить лимит.

"Реформа лимита идет в связке с реформой чемпионата. Из клубов 50 процентов за отмену, 50 процентов за послабление лимита. На сегодняшний день приняли решение поддержать реформу лимита", - сказал Мележиков.