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Футбол в России

Клубы РПЛ поддержали реформу лимита на легионеров

Во вторник состоялось общее собрание клубов РПЛ
Футболисты "Зенита" Малком и Сердар Азмун Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Футболисты "Зенита" Малком и Сердар Азмун
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Клубы Российской премьер-лиги приняли решение поддержать реформу лимита на легионеров. Об этом журналистам рассказал гендиректор "Спартака" Евгений Мележиков по итогам общего собрания клубов РПЛ.

В заявку на Тинькофф-РПЛ клубы лиги могут вносить до восьми иностранцев. Президент Российского футбольного союза Александр Дюков предложил отменить лимит.

"Реформа лимита идет в связке с реформой чемпионата. Из клубов 50 процентов за отмену, 50 процентов за послабление лимита. На сегодняшний день приняли решение поддержать реформу лимита", - сказал Мележиков.

Теги
Российский футболДюков, Александр Валерьевич
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