Карпин заявил, что готов пообщаться с болельщиками после матча Россия - Хорватия

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин готов пообщаться с болельщиками после матча с командой Хорватии в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Об этом специалист заявил на предматчевой пресс-конференции.

Матч Россия - Хорватия состоится 1 сентября в Москве на стадионе "Лужники". Начало игры - 21:45 мск.

"Готов", - сказал Карпин, отвечая на вопрос о том, готов ли он после матча со сборной Хорватии выйти пообщаться с болельщиками в положительном ключе на подобие того, как это было 10 лет назад после поражения "Спартака", который он тогда тренировал, от португальского "Порту" в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Также главный тренер сборной России подтвердил, что у него в голове уже есть стартовый состав на игру против хорватов.

В 2011 году "Спартак" под руководством Карпина в Москве проиграл "Порту" со счетом 2:5 и не смог выйти в 1/2 финала Лиги Европы. После игры он пообщался с агрессивно настроенными фанатами. Через несколько минут разговора болельщики проводили его аплодисментами и криками "Валера, верим!"

Сборная России занимает второе место в таблице отборочной группы Н, набрав по итогам трех матчей 6 очков. Лидируют хорваты (6 очков), третье место занимает команда Словакии (5), четвертое - команда Кипра (4), на пятой позиции располагаются словенцы (3), замыкает таблицу сборная Мальты (1).

Всего в отборочном турнире на чемпионат мира принимают участие 55 европейских сборных, они разбиты на 10 групп. Прямые путевки на мировое первенство в Катаре получат только победители групп. Команды, занявшие вторые места, а также две сборные из Лиги наций сыграют в дополнительном раунде квалификации в марте 2022 года, в мини-турнире будут разыграны оставшиеся три путевки.