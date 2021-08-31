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Футбол в России

Мележиков: футболист Жиго останется в "Спартаке" до конца сезона

Гендиректор красно-белых рассказал, что у клуба было предложение по защитнику от "Торино"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Центральный защитник футбольного клуба "Спартак" Самуэль Жиго останется в команде до конца нынешнего сезона. Об этом журналистам рассказал гендиректор красно-белых Евгений Мележиков.

Действующий контракт Жиго с клубом рассчитан до окончания текущего сезона.

"Жиго остается. У нас, если вы знаете, был некий вопрос по нему, было предложение от "Торино" на сумму порядка 6 млн евро, - сказал Мележиков. - Жиго стремится во Францию, мы должны сделать так, чтобы ему помочь".

"Было предложение, чтобы продлить контракт, но отдать его в бесплатную аренду в "Марсель". Но это неадекватное условие, это все слова, бумаг не было", - добавил он.

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