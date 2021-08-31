Карпин: сборная России по футболу должна на поле переламывать негативный фон вокруг себя

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Сборная России по футболу должна переламывать негативный фон вокруг себя не призывами в социальных сетях, а игрой на поле. Такое мнение высказал главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

Сборная России 1 сентября в Москве на стадионе "Лужники" сыграет с командой Хорватии. Изначально в продажу поступили 3 тыс. билетов на этот матч, но 29 августа квота была расширена до 23 тыс.

"Призывами в Instagram и других социальных сетях ничего мы не переломим. Кто бы что ни выставлял, кто бы что ни говорил, все это бесполезно, - сказал Карпин. - Нужно благодарить руководство РФС за то, что смогли договориться, не знаю, как и с кем, что сможет посетить достаточно большое в нынешние времена количество болельщиков. Эту новость радостно восприняли и тренерский штаб, и футболисты".

"Переламывать [негативный фон вокруг сборной России] нужно на поле игрой. Да, результат важен, но не менее важна, считаю, и сама игра", - добавил главный тренер сборной России.

В среду сборная России проведет первый матч под руководством Карпина. "Прямо сейчас не волнуюсь. Времени не было, чтобы начать волноваться. Наверное, перед матчем будет предстартовое волнение", - отметил он.

Летом 2021 года сборная России заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы. После турнира пост главного тренера покинул Станислав Черчесов, работавший с командой с 2016 года. В отборе к чемпионату мира 2022 года, который пройдет в Катаре, сборная России занимает второе место в таблице группы Н, набрав по итогам трех матчей 6 очков, лидируют хорваты (6 очков), третье место занимает команда Словакии (5), четвертое - команда Кипра (4), на пятой позиции располагаются словенцы (3), замыкает таблицу сборная Мальты (1). Прямые путевки на мировое первенство получат только победители групп. Команды, занявшие вторые места, а также две сборные из Лиги наций сыграют в дополнительном раунде квалификации в марте 2022 года, в мини-турнире будут разыграны оставшиеся три путевки.