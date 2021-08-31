Мележиков: "Спартак" рассматривает на должность спортивного директора иностранца

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" рассматривает на должность спортивного директора иностранца. Об этом журналистам рассказал гендиректор красно-белых Евгений Мележиков.

Предыдущий спортивный директор Дмитрий Попов покинул клуб в начале августа, объяснив свой шаг разногласиями с владельцем "Спартака" Леонидом Федуном.

"Кандидаты есть, есть приоритетный кандидат. Но бывает как с футболистом, кто-то и не отпускает. После возможного закрытия трансферного окна будем выстраивать спортивный блок. Но мы рассматриваем спортивного директора иностранца", - сказал он.

Мележиков подчеркнул, что приоритетный кандидат работает в другом клубе. "Он может перейти, либо когда отпустят, либо когда закончится у него контракт. На сегодняшний день нужно закрыть трансферное окно", - отметил он.