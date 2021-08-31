Далич: Карпин привнесет в игру сборной России новую энергию

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Сборная России по футболу при новом главном тренере команды Валерии Карпине будет играть агрессивно, с новой энергией и системой. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной Хорватии Златко Далич.

Карпин стал главным тренером национальной команды в июле. 1 сентября сборные России и Хорватии сыграют в Москве на стадионе "Лужники" в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

"Новый тренер принесет новую энергию и другую систему в игру сборной. Думаю, игра будет агрессивной - обеим командам будет нелегко. Знаю, что на пару дней были перенесены матчи чемпионата [России], чтобы сборная могла подготовиться. Матч будет непростым", - сказал он.

"Вы знаете, что в нашем тренерском штабе есть люди, которые хорошо знают чемпионат России - [Стипе] Плетикоса, [Ивица] Олич, [Ведран] Чорлука, - отметил он. - Мы изучали соперника, посмотрим, насколько нам это удалось. Завтрашний матч будет особенным, потому что для Карпина это будет первый матч в сборной. Я уважаю Карпина, его карьеру как игрока и тренера".

Главный тренер хорватской сборной отметил, что соперник по предстоящему матчу изменится после смены главного тренера. "У российской сборной другой стиль, когда нет [Артема] Дзюбы, игра строится иначе, на нем все было завязано. Без него мы увидим новую игру, будет много комбинаций. В составе сборной России выделил бы [Александра] Головина и [Марио] Фернандеса", - добавил Далич.