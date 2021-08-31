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Футбол в России

"Газпром-медиа" 31 августа предложит РПЛ контракт на показ матчей

Лига будет рассматривать предложения 7-14 сентября

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) получит предложение от холдинга "Газпром-медиа" по приобретению прав на показ матчей чемпионата 31 августа. Об этом журналистам сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.

Премьер-лига летом 2018 года заключила четырехлетний контракт с холдингом "Матч", который входит в состав "Газпром-медиа". Срок соглашения истечет по завершении сезона-2021/22.

"Сегодня мы получим оферту от "Газпром-медиа". С остальными сторонами идут переговоры. С 7 по 14 сентября проведем собрания, обсудим предложения. Думаю, что до конца сентября решим", - сказал Прядкин.

По его словам, РПЛ согласится на предложение в 10 млрд рублей за четыре года.

Теги
Российский футболПрядкин, Сергей Геннадьевич
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