Глава Hypercube: изменения в регламенте РПЛ поддерживают только топ-клубы

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Реформы по изменению регламента Тинькофф - Российской премьер-лиги поддерживают только топ-клубы, команды с более низким бюджетом выражают сомнения по их введению. Об этом сообщил глава нидерландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс" .

Во вторник прошло общее собрание лиги, на котором обсуждались темы отмены лимита легионеров, а также предложенные Российским футбольным союзом (РФС) четыре варианта реформирования системы российского футбола, разработанные Hypercube.

"На заседании лиги представители команд холодно приняли нашу стратегию. Мне кажется, это связно с тем, что у нас была не самая четкая коммуникация. С топ-клубами у нас все получается, проблемы возникают только с командами из нижней части таблицы, они не понимают, что для них это выгодно", - сказал Ньювенхейс.

Также он рассказал в чем состоит выгода от данной системы клубам с низким бюджетом. "Во первых - у клубов станет больше игр, причем против топ-клубов, во вторых - станет больше игр с непредсказуемым результатом, ибо они будут чаще играть против равных соперников, в третьих - по ходу сезона у них будет за что бороться. Конечно, еще есть финансовая сторона, при переходе на формат "Юпитер-16" увеличится сумма централизованных доходов, клубы из нижней части таблицы будут получать большую часть средств. Сегодня клубы говорили, что согласятся на любой формат, если мы принесем им соответствующие деньги. В России есть недостаток, клубы получают очень мало денег за ТВ-контракты, но есть перспектива все изменить", - добавил он.

Формат "Юпитер-16" предполагает сохранение 16 участников премьер-лиги и разделение турнира на два этапа. На первом этапе команды будут проводить не по 30 матчей, а по 24 (по 12 дома и в гостях), но по швейцарской системе. На втором этапе клубы, занявшие в первой части турнира места с первого по шестое, будут играть 10 матчей друг против друга для определения чемпиона. Следующее заседание лиги состоится в среду.