"Реал" объявил о переходе 18-летнего футболиста Камавинги

ТАСС, 31 августа. Футболист Эдуарду Камавинга перешел в испанский "Реал" из французского "Ренна". Об этом сообщает пресс-служба мадридской команды.

Соглашение с 18-летним полузащитником рассчитано до июля 2027 года. По информации испанской газеты Marca, сумма трансфера составила €30 млн.

Камавинга провел в составе "Ренна" 88 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал пять голевых передач. В его активе три матча за основную сборную Франции и один гол.

"Реал" после трех туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав семь очков.