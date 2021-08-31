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Футбол в Испании

"Реал" объявил о переходе 18-летнего футболиста Камавинги

По данным газеты Marca, "Ренн" получил за полузащитника €30 млн
Эдуарду Камавинга EPA-EFE/Yoan Valat
Описание
Эдуарду Камавинга
© EPA-EFE/Yoan Valat

ТАСС, 31 августа. Футболист Эдуарду Камавинга перешел в испанский "Реал" из французского "Ренна". Об этом сообщает пресс-служба мадридской команды.

Соглашение с 18-летним полузащитником рассчитано до июля 2027 года. По информации испанской газеты Marca, сумма трансфера составила €30 млн.

Камавинга провел в составе "Ренна" 88 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал пять голевых передач. В его активе три матча за основную сборную Франции и один гол.

"Реал" после трех туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав семь очков.

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