Самые дешевые билеты на матч сборных России и Мальты по футболу будут стоить 700 рублей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) представил билетную программу на матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Мальты, самый дешевый билет на игру будет стоить 700 рублей. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Самый дорогой билет обойдется в 1 400 рублей.

Матч между сборными России и Мальты состоится 7 сентября в Москве на стадионе "Спартака". Начало игры - 21:45 мск. Встречу с командой Мальты смогут посетить не более 3 тыс. зрителей. На матч против хорватов, который пройдет 1 сентября в "Лужниках", допустят до 23 тыс. зрителей.

Сборная России занимает второе место в таблице отборочной группы Н, набрав по итогам трех матчей 6 очков. Лидируют хорваты (6 очков), третье место занимает команда Словакии (5), четвертое - команда Кипра (4), на пятой позиции располагаются словенцы (3), замыкает таблицу сборная Мальты (1).

Всего в отборочном турнире на чемпионат мира принимают участие 55 европейских сборных, они разбиты на 10 групп. Прямые путевки на мировое первенство в Катаре получат только победители групп. Команды, занявшие вторые места, а также две сборные из Лиги наций сыграют в дополнительном раунде квалификации в марте 2022 года, в мини-турнире будут разыграны оставшиеся три путевки.