Карацев вышел во второй раунд US Open

Встреча завершилась со счетом 7:5, 1:6, 6:3, 6:2 в пользу Карацева, посеянного на турнире под 21-м номером. Во втором круге россиянин сыграет победителем матча между австралийцем Джорданом Томпсоном, занимающим 59-ю строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), и итальянцем Джанлукой Магером (71).

Карацеву 27 лет, он занимает 25-е место в мировом рейтинге, на его счету один титул под эгидой ATP. Лучшим результатом на турнирах Большого шлема является полуфинал Открытого чемпионата Австралии в 2021 году. На Олимпийских играх в Токио стал серебряным призером в миксте в паре с Еленой Весниной.

Мунару 24 года, он располагается на 65-й строчке в рейтинге ATP. На турнирах серии Большого шлема не проходил дальше второго круга.

Открытый чемпионат США является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на покрытии "хард" в Нью-Йорке и завершится 12 сентября. Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составляет рекордные $57,5 млн. В 2020 году победителем стал австриец Доминик Тим, который пропускает нынешний турнир из-за травмы. Из россиян турнир выигрывал Марат Сафин (2000).