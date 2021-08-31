Золото в плавании и легкой атлетике. Итоги седьмого дня Паралимпиады

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Российские паралимпийцы в седьмой соревновательный день Игр в Токио завоевали шесть золотых, пять серебряных и две бронзовые награды. Сборная России (25-16-33) занимает третье место в медальном зачете, на первой строчке располагается сборная Китая (62-38-32), вторыми идут спортсмены из Великобритании (29-23-28).

В беге на 1 500 м паралимпийским чемпионом в свой день рождения стал Антон Кулятин (спортсмены с нарушением зрения). Второе место занял представитель Туниса Руай Жебабли, третьим стал австралиец Джарид Клиффорд.

"Наш спортсмен показал сегодня максимальную концентрацию, проявил большую волю к победе. Он лидировал на протяжении всей гонки и уверенно обошел всех соперников на финише", - высказал свое мнение о его выступлении министр спорта РФ Олег Матыцин.

Ранее Асташов выиграл золото на треке в гонке преследования на дистанции 3 000 м. Спортсмен известен тем, что с февраля прошлого года работал в сервисе доставки еды в Екатеринбурге. У него нет рук и ног, доставку он осуществлял, передвигаясь на протезах.

Первым из россиян во вторник золото выиграл велогонщик Михаил Асташов, победив в шоссейной гонке с раздельным стартом в классе С1, куда входят спортсмены с ограниченными возможностями верхних и нижних конечностей. Второе место занял американец Аарон Кит, третьим финишировал пятикратный паралимпийский чемпион из Германии Михаэль Тойбер.

"Эмоции у меня сейчас просто зашкаливают, - сказала Шабалина после заплыва. - Счастье, радость, гордость, слезы - все вместе. Для меня это была основная дистанция, и победа на ней вдвойне приятна. После выигрыша третьего золота энергия только прибавляется".

26-летняя Валерия Шабалина победила на дистанции 200 м комплексным плаванием в категории S14 (атлеты с интеллектуальными нарушениями). Второе место заняла британка Бетани Фёрт, третьей стала ее соотечественница Луиза Фиддс. Ранее Шабалина выиграла золото на дистанциях 100 м баттерфляем и 200 м вольным стилем.

"Я с февраля дома не бывал больше недели, дома у меня жена, ребенок, как доеду до дома, скорее обниму их, - сказал спортсмен. - Вся моя семья очень поддерживала меня. Во время пандемии нагрузки сбросили, а когда объявили, что Игры в Токио точно состоятся, уже настраивался серьезно, но до последнего не верилось, что Паралимпиада состоится".

С мировым рекордом в толкании ядра среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата золото взял Владимир Свиридов, который в лучшей из шести попыток показал результат 16,67 м. Второе место занял представитель Туниса Яссин Гениши (15,12 м), бронзовым призером стал немец Себастьян Дитц (14,81 м). Свиридов на Играх в Лондоне взял бронзу в прыжках в длину.

"Соперники сильные, стараются держать эмоции, не перегореть, но здесь я соревновался сам с собой, когда увидел свой первый рекорд (в третьей попытке - прим. ТАСС), понял, что здесь я буду соревноваться только со своим результатом, - сказал Свиридов. - Все получилось только благодаря моему тренеру Ольге Николаевне [Исуповой], она меня направляла, подсказывала, как делать. В последней попытке уже "на расслабоне" вышел - и пдыш, получилось еще дальше, чем думал. Не знаю, почему, наверное, от счастья".

Золотая эстафета

Близка к золоту в прыжках в длину была трехкратная чемпионка Игр Маргарита Гончарова, которая в Лондоне выигрывала как в этой дисциплине, так и в беге на 100 м и эстафете 4х100 м.

"Серебром я очень довольна, результатом - не очень, знаю, что могу намного больше, могу прыгнуть дальше. Но что-то сегодня не получилось, будем готовиться к следующему старту. Венгерку с двумя мировыми рекордами обогнать очень тяжело, но будем стараться. В следующем году чемпионат мира, потом снова Паралимпиада, есть время для работы над ошибками, будем догонять, - сказала Гончарова. - В Париж обязательно поеду".

Ставший в Лондоне чемпионом Игр в забегах на 100, 400 и 800 м Евгений Швецов выиграл серебро на дистанции 400 м. "Бег дался не так легко, все-таки есть хорошие соперники, серебро я считаю достойным результатом. Я счастлив. Я показал то, на что готов сейчас, у меня уже есть три золотые медали, можно уже чуть-чуть поскромнее быть", - сказал он.

В плавании Анна Крившина, Дарья Пикалова, Ильнур Гарипов и Владимир Сотников выиграли золото в эстафете 4х100 м вольным стилем в категориях с S11 по S13 (слабовидящие). Андрей Николаев взял золото на дистанции 400 м вольным стилем в категории S8 (различные формы инвалидности, включая ампутации и церебральный паралич). Ранее 20-летний спортсмен выиграл серебро на дистанции 100 м вольным стилем.

"Для меня намного важнее было время, потому что награда - это очень хорошо, но время важнее. Я борюсь сам с собой, со своим временем, может быть, я в душе пока еще просто не осознал, что первый. На последних 50 метрах увидел, что откуда-то появился итальянец, я не знаю, откуда взял силы, но вырвал у него эту победу", - сказал он.