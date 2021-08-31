Гимнастки Аверины заявили, что пока не уверены в продолжении спортивной карьеры

ТАСС, 31 августа. Выступающие в художественной гимнастике россиянки Дина и Арина Аверины не уверены в продолжении карьеры. Об этом они рассказали в эфире телеканала "Матч ТВ".

"Сейчас будут новые правила. Не могу точно сказать, заканчиваю я или остаюсь. После гимнастики хочу выучиться и сдать на права", - сказал Дина Аверина.

"Я тоже сейчас в раздумьях. Пока четкого ответа не могу дать. Хочу выучить английский язык наконец-то. И пойти учиться на экономический [факультет]", - отметила Арина.

Сестрам Авериным по 23 года. Дина является 13-кратной чемпионкой мира и 10-кратной чемпионкой Европы, Арина - четырехкратная чемпионка мира и девятикратная чемпионка Европы.

7 августа Дина Аверина выиграла серебро Олимпиады в Токио в личном многоборье, набрав 107,650 балла, Арина Аверина стала четвертой (102,100). Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета. Позднее Олимпийский комитет России сформировал и отправил запрос в Международную федерации гимнастики (FIG) по ситуации с судейством в финале соревнований. 19 августа технический комитет FIG по художественной гимнастике назвал судейство на Олимпиаде непредвзятым и справедливым.