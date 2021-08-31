Сборная Турции вышла в полуфинал женского чемпионата Европы по волейболу

ТАСС, 31 августа. Турецкие волейболистки обыграли команду Польши в матче четвертьфинала чемпионата Европы по волейболу. Встреча прошла в болгарском Пловдиве.

Матч завершился со счетом 3-0 (25:18, 25:14, 25:23) в пользу турчанок. Ранее во вторник в другом четвертьфинале команда Нидерландов обыграла шведок со счетом 3-0 (27:25, 25:16, 25:19).

В полуфинале команда Турции сыграет с победителем матча между сборными Франции и Сербии, а нидерландки - с победителем матча Италия - Россия. Два оставшихся четвертьфинала пройдут 1 сентября.

Чемпионат Европы проходит в четырех странах - Сербии, Болгарии, Хорватии и Румынии.

Европейское первенство проводится каждые два года. Наибольшее количество титулов у сборных СССР и России - 13 и 6 соответственно. Последние четыре турнира выиграли команды России (2013, 2015) и Сербии (2017, 2019).