Чемпионы мира по пляжному футболу посетят матч сборных России и Хорватии

ТАСС, 31 августа. Матч отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022 года между командами России и Хорватии посетят игроки сборной России по пляжному футболу. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Россияне выиграли чемпионат мира по пляжному футболу

"Болельщики пригнали к золоту". Россияне выиграли чемпионат мира по пляжному футболу

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В воскресенье сборная России по пляжному футболу победила команду Японии со счетом 5:2 в финальном матче домашнего чемпионата мира. Встреча Россия - Хорватия пройдет 1 сентября в Москве на стадионе "Лужники".

Сообщается, что главным событием развлекательной программы перед матчем будет появление сборной России по пляжному футболу, болельщики смогут сфотографироваться с игроками и тренерами, взять автографы, а также увидеть чемпионский трофей.

Сборная России занимает второе место в таблице отборочной группы Н, набрав по итогам трех матчей 6 очков. Лидируют хорваты (6 очков), третье место занимает команда Словакии (5), четвертое - команда Кипра (4), на пятой позиции располагаются словенцы (3), замыкает таблицу сборная Мальты (1).