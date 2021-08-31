Общее собрание клубов РПЛ одобрило изменения по доморощенным игрокам

ТАСС, 31 августа. Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) одобрили предложение Российского футбольного союза (РФС) об изменении регламента по доморощенным игрокам. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Общее собрание клубов состоялось во вторник.

"Общее собрание одобрило предложение РФС по доморощенным игрокам, которое включало в себя переход с сезона-2022/23 на формат "6 воспитанников ассоциации и 2 воспитанника клуба" и последующее изменение формата на "4 воспитанника ассоциации и 4 воспитанника клуба", - говорится в сообщении.

В текущем сезоне клуб обязан заявить на сезон как минимум шесть доморощенных игроков клуба. Доморощенным считается футболист, который в возрасте от 15 лет до 21 года был постоянно или с перерывом не менее 36 месяцев зарегистрирован в клубе, который включил его в заявку, или в спортивной школе этого клуба.