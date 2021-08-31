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US Open

Российская теннисистка Грачева вышла во второй круг US Open

21-летняя спортсменка победила испанку Нурию Паррисас-Диас

ТАСС, 31 августа. Россиянка Варвара Грачева обыграла испанку Нурию Паррисас-Диас в матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

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Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:0, 6:2 в пользу Грачевой. В следующем круге россиянка встретится с испанкой Паулой Бадосой, занимающей 26-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Грачевой 21 год, она располагается на 82-й строчке мирового рейтинга. На турнирах Большого шлема она не проходила дальше третьего круга.

Паррисас-Диас 30 лет, она занимает 95-ю позицию в рейтинге WTA, спортсменка впервые пробилась в основную сетку турнира Большого шлема.

Открытый чемпионат США является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на покрытии "хард" и завершится 12 сентября. Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составляет рекордные $57,5 млн. Победительницей прошлого турнира стала японка Наоми Осака, из россиянок Открытый чемпионат США выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).

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