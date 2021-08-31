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Мировой футбол

Пеле успокоил поклонников в связи с плановой госпитализацией

"Король футбола" сообщил, что его здоровье в полном порядке
Пеле EPA-EFE/IAN LANGSDON
Описание
Пеле
© EPA-EFE/IAN LANGSDON

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 августа. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле госпитализирован во вторник для прохождения обследования в частную клинику в Сан-Паулу. Как уточнил "король футбола", процедуры носят плановый характер.

"Народ, я не падал в обморок, и мое здоровье в полном порядке. Пройду плановое обследование, которое не удалось провести раньше из-за пандемии", - написал он в Twitter. "Передайте, что в это воскресенье играть не буду!" - добавил экс-форвард, отметивший в минувшем году восьмидесятилетний юбилей.

В феврале 2020 года местная пресса со ссылкой на сына Пеле Эдиньо сообщила о том, что "король футбола" страдает от депрессии из-за неудачного восстановления после операции по замене тазобедренного сустава. Впоследствии эту информацию опровергли как Эдиньо, объяснивший это выдернутой из контекста "ошибкой перевода", так и сам Пеле, заявивший, что "не планирует выходить из игры".

Пеле - единственный трехкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). Провел в составе сборной Бразилии 92 матча и забил 77 голов. Он признан лучшим футболистом XX века по версии Международной федерации футбола. Форвард выступал за бразильский "Сантос" (1956-1974) и американский "Нью-Йорк Космос" (1975-1977). Пеле занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за карьеру.

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