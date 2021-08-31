Пеле успокоил поклонников в связи с плановой госпитализацией

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 августа. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле госпитализирован во вторник для прохождения обследования в частную клинику в Сан-Паулу. Как уточнил "король футбола", процедуры носят плановый характер.

"Народ, я не падал в обморок, и мое здоровье в полном порядке. Пройду плановое обследование, которое не удалось провести раньше из-за пандемии", - написал он в Twitter. "Передайте, что в это воскресенье играть не буду!" - добавил экс-форвард, отметивший в минувшем году восьмидесятилетний юбилей.