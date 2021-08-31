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Допинг в спорте

Призер чемпионатов Европы гребец Баландин подозревается в нарушении антидопинговых правил

Россиянина отстранили после двух предупреждений, связанных с пропуском допинг-тестов и некорректной передачей информации о местонахождении

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российский гребец Иван Баландин временно отстранен от соревнований в связи с возможным нарушением антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гребного спорта России.

"Считаю целесообразным сообщить о неоднократных нарушениях антидопинговых правил спортсменом Баландиным Иваном, а именно преднамеренно некорректном внесении информации о местонахождении в систему АДАМС и пропуске допинг-тестирований. На данный момент спортсмен имеет два предупреждения", - приводится письмо к президиуму председателя комиссии по антидопингу федерации.

Президиум принял решение временно отстранить спортсмена от участия в тренировках и соревнованиях на период рассмотрения обстоятельств и вынесения решения.

Баландину 33 года, он становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы, а также победителем Универсиады 2013 года в соревнованиях восьмерок распашных.

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