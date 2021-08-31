Звонарева проиграла Барти в первом круге US Open

ТАСС, 31 августа. Россиянка Вера Звонарева проиграла первой ракетке мира австралийке Эшли Барти в матче первого круга Открытого чемпионата США (US Open). Встреча завершилась со счетом 6:1, 7:6 (9:7) в пользу Барти.

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Звонаревой 36 лет, она располагается на 101-й позиции рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету 10 титулов WTA. На турнирах Большого шлема она дважды играла в финале (Уимблдон и Открытый чемпионат США в 2010 году).

Барти 25 лет, на ее счету 13 побед в турнирах под эгидой организации. Австралийка побеждала на Открытом чемпионате Франции (2019) и Уимблдоне (2021), на US Open не проходила дальше четвертого раунда.

Открытый чемпионат США является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на покрытии "хард" в Нью-Йорке и завершится 12 сентября. Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составляет рекордные $57,5 млн. Победительницей прошлого турнира стала японка Наоми Осака, из россиянок Открытый чемпионат США выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).