Новое начало. Сборная России в первом матче Карпина в "Лужниках" примет команду Хорватии

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу 1 сентября в Москве на стадионе "Лужники" сыграет с командой Хорватии в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Встреча, которая начнется в 21:45 мск, станет первой для нового главного тренера национальной команды Валерия Карпина.

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Сборные России и Хорватии подходят к матчу лидерами отборочной группы H. В трех мартовских играх россияне обыграли команды Мальты (3:1) и Словении (2:1), а также проиграли словакам (1:2), хорваты начали выступление в квалификации с поражения от сборной Словении (0:1), после чего обыграли команды Кипра (1:0) и Мальты (3:0). Обе команды набрали по шесть очков, однако хорваты лидируют по дополнительным показателям. Третье место в группе занимает команда Словакии (пять очков), четвертое - сборная Кипра (4), на пятой позиции располагаются словенцы (3), замыкают таблицу мальтийцы (1). Вопрос с количеством зрителей, которые будут допущены на трибуны "Лужников", долгое время оставался открытым. 26 августа Российский футбольный союз (РФС) объявил о том, что игру смогут посетить не более 3 тыс. человек, однако спустя три дня организация сообщила о том, что "дополнительно к ранее выпущенным 3 000 билетов будет открыта продажа на верхние ярусы трибун A, B, C, доступ на которые получат только вакцинированные (не позднее года с даты второй прививки) и переболевшие (не позднее полугода) коронавирусом зрители; максимальная разрешенная вместимость данных секторов составит 50%". Как уточнили ТАСС в службе коммуникаций РФС, на игру может быть допущено до 23 тыс. зрителей; доступ детей на верхние ярусы трибун A, B и C будет запрещен. Так как несовершеннолетним нельзя вакцинироваться, исключение будет сделано для тех, кто переболел за последние полгода и имеет соответствующую справку с QR-кодом. Предстоящую игру должна была обслуживать израильская бригада судей во главе с Орелем Гринфельдом. 30 августа Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил о замене главного арбитра - новым рефери стал еще один израильтянин Рой Райншрайбер. При этом Гринфельд остался в судейской бригаде в качестве видеоассистента рефери. Сборные России и Хорватии сыграют между собой впервые с июля 2018 года. Тогда команды встречались в 1/4 финала чемпионата мира, который проходил в России. Встреча в Сочи завершилась победой хорватов (2:2, 4:3 - по пенальти). В составе россиян в той игре голами отметились Денис Черышев и Марио Фернандес, которые продолжают играть за национальную команду. В серии послематчевых пенальти хозяева поля не реализовали два одиннадцатиметровых - со слабым ударом Федора Смолова справился вратарь Даниэль Субашич, а Фернандес не попал в створ. Россияне провели против хорватов еще три игры. В отборочном турнире к чемпионату Европы - 2008 обе встречи завершились со счетом 0:0. В ноябре 2015-го сборная России в Ростове-на-Дону в товарищеском матче уступила команде Хорватии со счетом 1:3, единственный мяч в составе проигравших был на счету Смолова. 29 капитанов сборной России Валерий Карпин, в конце июля сменивший на посту главного тренера сборной России Станислава Черчесова, не вызвал на сентябрьские матчи нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбу, который в большинстве игр с осени 2018 года был капитаном национальной команды. 32-летний форвард делит звание лучшего бомбардира в истории сборной России с бывшим нападающим "Зенита", московского "Динамо", испанской "Севильи" и швейцарского "Цюриха" Александром Кержаковым (по 30 мячей). При этом Дзюба достиг этой отметки за 55 матчей, завершивший карьеру в 2017 году Кержаков - за 91 игру.

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В семи официальных матчах сезона-2021/22 нападающий "Зенита" не забил ни одного гола, отдал две голевых передачи, четыре раза попал в стартовый состав и трижды вышел на замену. Лидер петербуржцев в прошлом сезоне провел на поле 355 минут из 630 возможных (56,35%). Карпин после объявления состава сборной России заявил, что форвард будет приглашаться в национальную команду, если сможет приносить ей пользу. Также главный тренер отметил, что определится с новым капитаном сборной России на сборах. За день до матча с хорватами на пресс-конференцию вместе с Карпиным пришел защитник и капитан "Спартака" Георгий Джикия. Зачастую на такие мероприятия перед играми вместе с тренером приходит капитан национальной команды, о чем и спросили игрока журналисты. Его ответ удивил представителей СМИ. "Вчера (30 августа - прим. ТАСС) было собрание, пришли к мнению, что не будет одного капитана, будет несколько, - сказал футболист. - На сегодняшний день хочется, чтобы в обновленной сборной каждый чувствовал ответственность. Не надо удивляться тому, что в матче с хорватами будет один, с Кипром - другой, с Мальтой - третий. Кто завтра будет капитаном? Увидим". Также Джикия не дал прямого ответа на вопрос, сколько футболистов входят в число претендентов на капитанскую повязку. "Сегодня кто-то вызван, кто-то не вызван, есть футболисты, которые провели больше 50-70 матчей. На эти три матча так. Состав будет меняться, могут быть травмы. В сборную всегда будут вызываться футболисты, которые достойны носить повязку", - отметил он. Карпин назвал решение футболистов по капитанскому вопросу единственно верным. "Не удивился [решению игроков], это единственно правильное решение, - сказал он. - Это тот посыл, который мы даем, - мы вместе, мы - команда, мы все - капитаны. Мы все вместе - в этом и должна быть сила, Георгий сказал про 50-70 матчей [за сборную], но капитаном может выйти и Арсен Захарян (18-летний полузащитник московского "Динамо", который не провел за сборную ни одного матча - прим. ТАСС); ответственность на всех нас, мы должны двигать команду вперед". Волнения перед дебютом нет На пресс-конференции нашлось место вопросам, на которые Карпин ответил лаконично. Когда его спросили, может ли он выйти и пообщаться в позитивном ключе с болельщиками после игры с хорватами в "Лужниках", как это было в 2011-м после крупного поражения "Спартака", который он тренировал, от португальского "Порту" в Лиге Европы, тренер ответил, что готов. 10 лет назад он разговаривал с агрессивно настроенными фанатами, которые через несколько минут диалога проводили его аплодисментами и криками "Валера, верим!" Также специалист подтвердил, что у него в голове есть стартовый состав на предстоящую встречу.

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Карпин, рассуждая о негативном фоне вокруг сборной России после четвертого места в группе на чемпионате Европы и ухода с поста главного тренера Станислава Черчесова, подчеркнул, что "призывами в Instagram и других социальных сетях ничего мы не переломим". "Переламывать [негативный фон] нужно на поле игрой. Да, результат важен, но не менее важна, считаю, и сама игра", - отметил он. На вопрос о том, приводит ли Карпин игрокам перед матчем против вице-чемпионов мира - 2018 в пример игру 1999 года с на тот момент действующими чемпионами мира французами, в которой россияне на выезде победили со счетом 3:2 (нынешний главный тренер сборной стал автором победного гола), он заявил, что "ребята видели и знают об этом". "Понятно, что игроки это видели, но говорить: "Посмотрите, как мы французов возили, какой я в порядке и вам также надо - это смешно. Это как бабушка в 12 лет говорила: "Я в 12 лет уже работала, а ты ни одной копейки не заработал", - сказал он. "Примеры приводить не надо, они сами их увидели уже. Разговоров по поводу Франции, естественно, не было. Команды неожиданно обыгрывают, как это было во Франции в тот год - это еще один пример. В футбол играют обыкновенные люди - и с той, и с другой стороны", - добавил Карпин. Главный тренер сборной также признался, что еще не понял, что для него значит первый матч в этом статусе. "Прямо сейчас не волнуюсь. Тренерский штаб ежедневно собирается в 11 вечера, и вчера я сказал - игра уже завтра, а кажется, что до матча еще пять дней, потому что слишком много моментов, не отработанных до конца. Завтра, естественно, предстартовое волнение будет, без этого никуда", - добавил Карпин. "Самый сильный соперник в группе" Сборную Хорватии с октября 2017 года тренирует Златко Далич. На сентябрьские матчи 54-летний специалист вызвал в команду четырех игроков из клубов Тинькофф - Российской премьер-лиги. Однако 1 сентября этот небольшой список сократился до трех футболистов - защитников "Зенита" и "Рубина" Деяна Ловрена и Филипа Уремовича, а также полузащитника "Динамо" Николы Моро. Четвертым должен был стать Никола Влашич, но 31 августа он перешел из ЦСКА в английский "Вест Хэм".

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Главный тренер сборной Хорватии отметил, что Влашич присоединился к команде 30 августа в Москве. "До этого он занимался своим трансфером, Влашич готов к игре, - сказал Далич. - Думаю, что в Англии ему будет не очень легко, потому что он долго играл в России. Но, уверен, впереди его ждут новые победы и более классные трансферы". Состав хорватов в среду будет ослаблен из-за того, что в матче из-за травмы не сможет сыграть лидер команды, лучший игрок чемпионата мира - 2018 и обладатель "Золотого мяча" Лука Модрич. "Играть без него нам будет намного сложнее, но мы должны смириться с этой мыслью. Его нельзя кем-то полностью заменить. Мы сделаем все, чтобы минимизировать последствия потери Модрича, но это будет очень непросто", - признался Далич. Также он отдал должное наставнику сборной России, отметив, что уважает Валерия Карпина как игрока и тренера. "Этот матч будет особенным, потому что для Карпина это будет первый матч в сборной. <…> Новый тренер принесет новую энергию и другую систему в игру сборной. Думаю, игра будет агрессивной - обеим командам будет нелегко", - добавил он. Также специалист отметил, что соперник по предстоящему матчу изменится после смены главного тренера. "У российской сборной другой стиль, когда нет [Артема] Дзюбы, игра строится иначе, на нем все было завязано, - подчеркнул Далич. - Без него мы увидим новую игру, будет много комбинаций. В составе сборной России выделил бы [Александра] Головина и [Марио] Фернандеса". "Мы успели провести всего одну тренировку, но я верю в игроков, в их силы. Следующие три матча - самые сложные, поскольку мы находимся только в начале сезона (хорваты 4 и 7 сентября сыграют с командами Словакии и Словении - прим. ТАСС). Для нас матч со сборной России самый важный; думаю, это наш самый сильный соперник по группе, и нам очень важно хорошо выступить. Завтрашний матч не полностью определит исход турнира, но очки очень важны", - резюмировал Далич.