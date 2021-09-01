Четырнадцатый сезон КХЛ стартует 1 сентября

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стартует в среду в подмосковной Балашихе матчем между омским "Авангардом" и столичным ЦСКА. В 14-м по счету сезоне КХЛ будет участвовать 24 клуба.

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Традиционно Кубок Открытия КХЛ разыгрывается между победителем регулярного чемпионата и обладателем Кубка Гагарина. Исключение составили сезон-2018/19, в котором оба трофея завоевал ЦСКА, и сезон-2019/20, который не был доигран из-за пандемии коронавируса. Победителем прошлого регулярного чемпионата в третий раз подряд стал ЦСКА. Он же дошел до финала Кубка Гагарина, где в шести матчах уступил "Авангарду". Встреча пройдет в подмосковной Балашихе, где действующие обладатели Кубка Гагарина проведут свой третий и заключительный сезон - в следующем году они уже вернутся в Омск. Обе команды сильно изменились за лето. В ЦСКА сменился главный тренер - вместо Игоря Никитина, приведшего клуб к чемпионству в 2019 году, на тренерский мостик встал легендарный хоккеист Сергей Федоров. Также армейцев покинул тренер по физподготовке Дмитрий Пирожков - его заменил канадский специалист Хассан Саид, а исполнять обязанности тренера защитников вместо Дмитрия Юшкевича будет начальник скаутской службы клуба Алексей Трощинский. Полностью изменилась и вратарская бригада - Ларса Юханссона и Александра Шарыченкова заменят Иван Федотов и швед Адам Рейдеборн. Команду также пополнили его соотечественники Йоаким Нордстрём и Лукас Валльмарк, которые в прошлом сезоне выступали в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Вернулись из НХЛ и обладатели Кубка Гагарина 2019 года в составе красно-синих нападающий Михаил Григоренко и защитник Никита Нестеров. В "Авангарде" изменения в большей степени коснулись состава. Команду покинули Рид Буше, Илья Ковальчук, Клим Костин, Кирилл Семенов, Александр Хохлачев, Егор Чинахов и обменянный в последний день межсезонья в магнитогорский "Металлург" Денис Зернов. Их должны заменить Владимир Брюквин, Александр Дергачев, Владимир Жарков, Ярослав Косов, Франсис Паре, Дмитрий Шевченко, Николай Прохоркин и словацкий легионер Петер Цегларик. Пополнил состав омской команды и олимпийский чемпион Иван Телегин, выступавший за ЦСКА с 2014 года. Формат сезона Регулярный чемпионат КХЛ продлится до 1 марта. В нем запланировано 130 игровых дней, при этом неигровых - всего три. Каждый из 24 клубов проведет по 56 матчей.

С 22 января по 21 февраля 2022 года запланирован перерыв на Олимпийские игры, исключение составит только матч между минским и рижским "Динамо", который пройдет 23 января. Также предусмотрены паузы на Евротур с 8 по 14 ноября (в Финляндии) и с 13 по 19 декабря (в России), на время проведения Матча звезд КХЛ в Челябинске (15-16 января) и новогодние праздники (31 декабря - 2 января). После Олимпиады каждая команда, за исключением "Куньлунь Ред Стар", проведет по четыре матча, минимум один из которых будет домашним. Пекинский клуб проведет выездные матчи на Дальнем Востоке. В связи с этим старт плей-офф сдвинут на 4 марта 2021 года, из-за чего первая и вторая, а также третья и четвертая игры серий первого раунда будут проводиться в течение двух дней подряд. Седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если он потребуется, состоится 30 апреля. В сезоне-2020/21 в КХЛ выступали 23 команды, однако летом в состав участников лиги снова был принят владивостокский "Адмирал", пропустивший год из-за того, что бюджетные средства, которые должны были пойти на клуб, перенаправили на борьбу с пандемией коронавируса. Из-за этого изменения претерпели составы дивизионов и конференций. "Адмирал" возвращается в дивизион Чернышева, а "Куньлунь Ред Стар" переведен в дивизион Харламова. Нижегородское "Торпедо" после сезона на Востоке снова возвращается в Западную конференцию, где будет играть в дивизионе Боброва. В турнирных таблицах конференций победители дивизионов больше не будут иметь максимальный номер посева перед плей-офф. Если до сезона-2021/22 первые два места занимали команды, занимающие первые строчки в дивизионах, то теперь места будут распределяться вне зависимости от дивизиона. Главные трансферы межсезонья Сразу несколько ярких трансферов совершил челябинский "Трактор". Состав клуба пополнили вратарь Эмиль Гарипов, который перешел из московского "Динамо", защитник Альберт Яруллин ("Ак Барс"), нападающие Виталий Абрамов, который не сумел закрепиться в составе "Оттавы", Тему Пулккинен и Владимир Ткачев ("Локомотив"), чемпионы прошлого сезона Андрей Стась и Алексей Потапов, а также чемпион Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) Никита Тертышный.

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