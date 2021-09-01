Потапова не смогла выйти во второй круг US Open

ТАСС, 1 сентября. Россиянка Анастасия Потапова проиграла представительнице США Джессике Пегуле в матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу 27-летней американки, посеянной на турнире под 23-м номером.

Потаповой 20 лет, она занимает 89-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в третий раунд Открытого чемпионата Австралии 2021 года.

Пегула занимает 25-е место в мировом рейтинге, на счету американки один титул WTA. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США.

Открытый чемпионат США является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на покрытии "хард" в Нью-Йорке и завершится 12 сентября. Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составляет рекордные $57,5 млн. Победительницей прошлого турнира стала японка Наоми Осака, из россиянок Открытый чемпионат США выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).