Решения по реформам нет. Клубы РПЛ не смогли вынести вердикт по формату турнира

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Клубы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) на общем собрании во вторник не смогли принять решение по реформам формата чемпионата. Однако они пришли к общему мнению по лимиту на легионеров.

На эту тему Клубы РПЛ поддержали реформу лимита на легионеров

Общему собранию предшествовала встреча руководителей клубов РПЛ в формате видеоконференции, которая прошла 23 августа, обсуждалось предложение Российского футбольного союза (РФС) о переменах по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube ("Хайперкьюб"). Речь шла о формате "Юпитер-16", который предполагает сохранение 16 участников премьер-лиги и разделение турнира на два этапа. На первом этапе команды будут проводить не по 30 матчей, а по 24, но по "швейцарской системе". На втором этапе клубы, занявшие в первой части турнира места с первого по шестое, будут играть 10 матчей друг против друга для определения чемпиона. "Судьбоносных решений не принято, в РФС была презентация "Юпитера-16", был спор, принимается или нет, - сказал журналистам генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков. - Мы договорились о том, что есть много вопросов, в частности сопернического принципа. По презентации вызывают вопросы суммы и цифры, в частности контракт на телетрансляции суммой 6,5 млрд, то есть проведение конкурса. На сегодняшний день решения нет, возьмем месяц". Президент РПЛ Сергей Прядкин подробно рассказал о принятых решениях на собрании клубов. "Было принято поддержать инициативу РФС о проведении реформ в футболе, мы все за, все 16 клубов выступили за то, что реформы назрели, их надо проводить, - сказал Прядкин журналистам. - Но они должны проводиться комплексно, не только формат. Принимая во внимание доклад Hypercube по формату "Юпитер-16", предложить РФС доработать его с учетом принципиальных возражений, озвученных клубами - членами РПЛ в ходе обсуждения доклада. Установили срок до 4 октября". "Кроме того, поручить президенту РПЛ и рабочей группе из числа клубов разработать и предложить альтернативные варианты формата проведения чемпионата с учетом соблюдения равных условий для клубов - членов лиги не позднее 4 октября. То есть, когда будут доработаны форматы со стороны РФС, клубы предложат то же, что мы посчитали нужным предложить на этом собрании", - добавил Прядкин. Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин объяснил, почему при предложенным формате нарушается спортивный принцип. "Нам не ответили, откуда берутся цифры по финансовым показателям, поэтому принято решение доработать все эти моменты, - сказал Рыскин журналистам. - Если Hypercube готов внести какие-то изменения, либо мы внесем от лиги свои предложения. Честный спортивный принцип - это когда каждая команда играет с каждой по две игры, дома и на выезде. В данном формате некоторые команды с некоторыми не встретятся, поэтому говорить о каком-то объективном отборе здесь не приходится". Каким может стать чемпионат России в случае реформы "Мы сегодня услышали от нидерландского специалиста, что первый этап может быть сокращен до 20 игр, - продолжил Рыскин. - Не хотелось бы всю кухню выносить, но это предмет долгого обсуждения. Мы понимаем, что реформы назрели, но они должны быть такие, в которых мы будем уверены, что они принесут пользу. По моему пониманию, большинство клубов за "гладкий" чемпионат".

После собрания клубов РПЛ руководитель Hypercube Питер Ньювенхейс на пресс-конференции для журналистов рассказал, что только топ-клубы поддерживают реформы по изменению регламента лиги. "На заседании лиги представители команд холодно приняли нашу стратегию. Мне кажется, это связно с тем, что у нас была не самая четкая коммуникация. С топ-клубами у нас все получается, проблемы возникают только с командами из нижней части таблицы, они не понимают, что для них это выгодно", - сказал Ньювенхейс, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс". Также он рассказал, в чем состоит выгода от данной системы клубам с низким бюджетом. "Во первых - у клубов станет больше игр, причем против топ-клубов, во вторых - станет больше игр с непредсказуемым результатом, ибо они будут чаще играть против равных соперников, в третьих - по ходу сезона у них будет за что бороться. Конечно, еще есть финансовая сторона, при переходе на формат "Юпитер-16" увеличится сумма централизованных доходов, клубы из нижней части таблицы будут получать большую часть средств. Сегодня клубы говорили, что согласятся на любой формат, если мы принесем им соответствующие деньги. В России есть недостаток, клубы получают очень мало денег за ТВ-контракты, но есть перспектива все изменить", - добавил он. В середине июля Ньювенхейс рассказал журналистам о том, что формат изменения системы российского футбола "Юпитер-16" является наиболее предпочтительным для реализации. Тогда же генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявлял о том, что речь идет о потенциальном внедрении новой системы проведения первенства РПЛ с сезона-2022/23. Он отметил, что для этого нужно согласие клубов. Также представитель руководства Российского футбольного союза подчеркнул, что, по его мнению, решение нужно принять до конца сентября. В формате "Юпитер-16" предполагается, что в премьер-лиге продолжат играть 16 клубов, но на первом этапе они проводят не 30 матчей, а 24 (по 12 дома и в гостях). Эти игры проходят по "швейцарской системе" (сильные играют с сильными, слабые - со слабыми; положение клубов будет меняться в зависимости от результатов - слабые смогут стать сильными и наоборот). По итогам 24 матчей составляется промежуточная таблица для определения групп второго этапа. Все заработанные клубами очки по итогам первого этапа делятся пополам. На втором этапе клубы, занявшие в первой части турнира места с первого по шестое, играют 10 матчей друг против друга (по пять дома и в гостях). Команда, занявшая итоговое первое место, получает прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов, вице-чемпион отправляется в третий квалификационный раунд турнира, а бронзовый призер - в квалификацию Лиги конференций. Клубы, занявшие на первом этапе с седьмого по 16-е места, играют девять матчей друг против друга. По их итогам две сильнейшие команды проводят дополнительный матч за право встретиться с четвертым клубом из первой группы за еще одно место в Лиге конференций. Две последние команды вылетают в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), а седьмая и восьмая - принимают участие в стыковых матчах за место в РПЛ с клубами из второго российского дивизиона. У этого варианта отмечаются следующие плюсы: множество дополнительных топ-матчей, много моментов триумфа и поражения, почти во всех матчах что-то поставлено на карту, посещаемость лиги существенно увеличится, спортивные результаты повысятся. Недостатков всего два, но они весьма серьезные. Первый - растянутый календарь (34 круга, но такой календарь возможен при сдвиге дат Кубка России), второй - сложный инновационный формат турнира. Клубы одобрили смягчение лимита на легионеров "Те предложения, которые нам направлялись, обсуждались совместно с РФС и компанией, которую он определил, и которая помогала составлять и проектировать рассматриваемые реформы, - сказал Прядкин. - Было принято поддержать предложение РФС о смягчении лимита на иностранных игроков (легионеров); поручить президенту РПЛ сформировать рабочую группу из числа клубов премьер-лиги и по итогам работы направить в РФС предложение по количественным и качественным критериям на легионеров".