Кудерметова потерпела поражение в первом круге US Open

ТАСС, 1 сентября. Россиянка Вероника Кудерметова проиграла представительнице Румынии Соране Кырсте в матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису. Турнир проходит в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 6:0 в пользу 31-летней румынки. Во втором круге она сыграет с американкой Шелби Роджерс, которая занимает 43-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Кудерметовой 24 года, она располагается на 31-й строчке мирового рейтинга и является обладательницей одного титула WTA. На турнирах Большого шлема россиянка не проходила дальше третьего раунда.

Кырстя занимает 39-е место в рейтинге WTA. Лучшим результатом румынской теннисистки на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2009 года.

Открытый чемпионат США является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на покрытии "хард" в Нью-Йорке и завершится 12 сентября. Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составляет рекордные $57,5 млн. Победительницей прошлого турнира стала японка Наоми Осака, из россиянок Открытый чемпионат США выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).