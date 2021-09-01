Павлюченкова вышла во второй круг US Open

ТАСС, 1 сентября. Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла американку Алисон Риск в матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису. Турнир проходит в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу россиянки, посеянной на турнире под 14-м номером. Во втором круге Павлюченкова сыграет с представительницей Словакии Анной Каролиной Шмидловой, которая занимает 93-е место в мировом рейтинге.

Россиянка Людмила Самсонова также вышла во второй круг, обыграв представительницу Великобритании Кэти Бултер (190-й номер рейтинга) со счетом 6:3, 6:2. Располагающаяся на 52-м месте рейтинга WTA россиянка во втором круге сыграет с победительницей встречи между бельгийкой Грет Миннен (104) и аргентинкой Надей Подорошкой (37).

Павлюченковой 30 лет. Теннисистка располагается на 15-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету 12 титулов под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Франции 2021 года. На Олимпиаде в Токио Павлюченкова и Андрей Рублев завоевали золотые медали в миксте.

В активе 31-летней Риск два выигранных турнира WTA, американка занимает 35-е место в мировом рейтинге. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии 2020 года.

Открытый чемпионат США является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на покрытии "хард" в Нью-Йорке и завершится 12 сентября. Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составляет рекордные $57,5 млн. Победительницей прошлого турнира стала японка Наоми Осака, из россиянок Открытый чемпионат США выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).