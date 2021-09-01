Россиянин Вдовин с мировым рекордом стал чемпионом Паралимпиады в беге на 400 м

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Российский легкоатлет Андрей Вдовин завоевал золотую медаль в беге на 400 м на Паралимпийских играх в Токио.

Результат россиянина составил 49,34 секунды, он обновил мировой рекорд, который был установлен им же в ноябре 2019 года (50,45). Второе место занял американец Ник Мэйхью (50,26), третьим стал россиянин Чермен Кобесов (50,44).

Спортсмены выступали в категории Т37, где представлены атлеты с нарушением опорно-двигательного аппарата.

27-летний Вдовин ранее стал серебряным призером Игр в Токио в беге на 100 м. Он является десятикратным чемпионом мира, в его активе также пять золотых медалей чемпионатов Европы. С 2010 года он входит в состав национальной команды. Вдовин был знаменосцем команды Паралимпийского комитета России на церемонии открытия Игр в Токио.

Сборная России завоевала 26 золотых, 16 серебряных и 34 бронзовые награды и занимает третье место общего медального зачета. Лидирует команда Китая (62-38-32), второй идет сборная Великобритании (29-23-28).

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.