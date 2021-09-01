Россиянин Прохоров стал серебряным призером Паралимпийских игр в толкании ядра

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Российский легкоатлет Никита Прохоров завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио в толкании ядра.

Результат россиянина составил 16,29 м. Ему принадлежал паралимпийский рекорд, установленный в сентябре 2012 года (15,68). Этот результат обновил канадец Грег Стюарт (16,75), завоевавший золотую медаль, бронза на счету обладателя мирового рекорда американца Джошуа Синнэмо (15,90).

Спортсмены выступали в категории F46, в которой представлены атлеты с полной или частичной ампутацией одной из рук.

Прохорову 30 лет, он является чемпионом Паралимпийских игр 2012 года, трехкратным чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы. Спортом начал заниматься в Омске в 2004 году, на протяжении восьми лет занимался боксом. Прохоров входит в паралимпийскую сборную с 2007 года.

Сборная России завоевала 26 золотых, 17 серебряных и 34 бронзовые награды и занимает третье место общего медального зачета. Лидирует команда Китая (63-39-32), второй идет сборная Великобритании (29-23-28).

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.