Дисквалифицированный за допинг российский боец Мурзаканов подписал контракт с UFC

ТАСС, 1 сентября. Россиянин Азамат Мурзаканов стал бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Мурзаканов в ночь на 1 сентября победил бразильца Маттеуса Шеффила нокаутом в первом раунде на турнире Dana White"s Contender Series. После поединка президент UFC Дэйна Уайт предоставил бойцу контракт с организацией.

"Нам нужна свежая кровь, - сказал Уайт. - Этот парень очень быстр, он идет без поражений. Он полутяж, но я думаю, что он мог бы согнать до среднего веса, и это тоже было бы круто. Так что, у нас есть полутяж и потенциальный средневес".

Мурзаканов ранее имел контракт с UFC, но был дисквалифицирован Американским антидопинговым агентством (USADA) после положительной допинг-пробы. В сентябре 2017 года USADA обнаружило запрещенные вещества в пробе спортсмена. Боец тогда потребовал провести дополнительную проверку для выявления причин, по которым препарат оказался в организме. Дисквалификация россиянина завершилась 2 сентября 2019 года, он был уволен из UFC.