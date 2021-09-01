Рекордсменка России по числу наград в стрелковом спорте Логвиненко празднует 60-летие

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Самому титулованному стрелку России Марине Логвиненко 1 сентября исполнилось 60 лет. Символично, что месяц назад Виталина Бацарашкина на Играх в Токио стала первой после Логвиненко спортсменкой, завоевавшей два золота в стрельбе из пневматического пистолета на одной Олимпиаде.

Логвиненко родилась в городе Шахты Ростовской области. Со стрелковым спортом она впервые познакомилась в детстве - попробовала свои силы в любительском тире, который располагался в парке рядом с домом. В серьезное увлечение стрелковый спорт перерос, когда она записалась в стрелковый тир ДОСААФ, ее первым тренером был Борис Шемшура.

Логвиненко стала двукратной олимпийской чемпионкой в стрельбе с 10 и 25 метров на Играх 1992 года в Барселоне. На тот момент она уже была обладателем бронзовой награды, еще две медали - серебро и бронзу - она завоюет в Атланте в 1996-м. На сиднейской Олимпиаде спортсменка уже осталась без медалей, Игры 2000 года для нее стали четвертыми и заключительными. Продолжать спортивную карьеру мешали проблемы со здоровьем, в 2005 году она выступила на последних международных соревнованиях.

Первая для Логвиненко Олимпиада должна была состояться в 1984 году, однако СССР объявил бойкот Играм в Лос-Анджелесе и спортсменка была вынуждена их пропустить. На альтернативных соревнованиях "Дружба-84" в стрельбе с 25 метров она победила, показав результат выше, чем чемпионка Игр в Лос-Анджелесе. На ее счету также 15 побед на чемпионатах мира (в том числе в стрельбе из малокалиберного пистолета) и 14 - на чемпионатах Европы. К ним еще нужно добавить 22 медали других достоинств, которые она завоевала на этих турнирах.

В ее коллекции наград также две победы и множество призовых мест в финалах Кубка мира, 29 побед в чемпионатах страны. Почти всю карьеру Логвиненко тренировалась под руководством мужа - заслуженного тренера СССР и России Владимира Логвиненко. На первых для себя Олимпийских играх 1988 года в Сеуле Логвиненко выступала беременной.

Логвиненко представляла "Спартак", "Профсоюзы" и СК Министерства обороны РФ. Закончила службу в звании полковника. Спортсменка отмечена множеством государственных наград, в числе которых орден Почета, медали "За трудовую доблесть", "За трудовое отличие", медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.