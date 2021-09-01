Первый спорткомплекс для занятий смешанными единоборствами построят в Барнауле

БАРНАУЛ, 1 сентября. /ТАСС/. Первый спортивный комплекс для занятий смешанными единоборствами (ММА) построят в Барнауле в 2022 году. Стоимость объекта составит почти 100 млн рублей, а его услугами ежегодно смогут пользоваться до 187 тыс. жителей застраивающегося микрорайона, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города в среду.

"В этом году между администрацией города и ООО "Атлант" заключено концессионное соглашение для строительства первого в городе физкультурно-оздоровительного комплекса для занятий смешанными единоборствами по улице Взлетной, - сказали в пресс-центре. - Стоимость реализации проекта составляет 99 млн рублей. В настоящее время проект проходит госэкспертизу, после чего будет получено разрешение на строительство и подрядчик приступит к работам. Планируется, что строительство комплекса будет завершено в июне 2022 года. Годовая мощность объекта составит до 187 тыс. человек".

В пресс-службе отметили, что строительство станет возможным благодаря реализации первого в городе концессионного соглашения в сфере физической культуры. Инвестор намерен вложить в строительство объекта 35 млн рублей, финансирование за счет бюджетных средств составит 64 млн рублей. На первом этаже будет расположен спортивный зал, в котором будут проходить тренировки по смешанным единоборствам, вольной борьбе и кроссфиту.

"У наших граждан появится возможность заниматься смешанными единоборствами в современном и оснащенном зале, - процитировали в пресс-службе главу города Вячеслава Франка. - Хочу подчеркнуть, что это пример первого государственно-частного партнерства в сфере спорта в Барнауле. Важно, что в рамках концессионного соглашения предусмотрено бесплатное предоставление спортивного зала для нужд муниципалитета для организации занятий спортом".