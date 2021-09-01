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Футбол в России

Шварц признан лучшим тренером стартового отрезка чемпионата России по футболу

Московское "Динамо" под руководством немецкого специалиста после шести туров занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги
Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Наставник московского "Динамо" Сандро Шварц признан лучшим тренером Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам июля и августа. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

За Шварца проголосовали эксперты телеканала "Матч Премьер" и РПЛ. В голосовании болельщиков победил главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич.

По итогам шести туров "Динамо" с 13 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Бело-голубые одержали четыре победы, потерпели одно поражение и один раз сыграли вничью. После пятого тура "Динамо" лидировало в таблице РПЛ.

Шварцу 42 года, он возглавляет московский клуб с 2020 года.

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