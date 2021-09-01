Шварц признан лучшим тренером стартового отрезка чемпионата России по футболу

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Наставник московского "Динамо" Сандро Шварц признан лучшим тренером Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам июля и августа. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Сандро Шварц – лучший тренер стартового отрезка чемпионата! В голосовании болельщиков победил Марко Николич, за наставника «Динамо» проголосовали эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР и РПЛ #ТренерМесяца pic.twitter.com/6UhjC89Kem

За Шварца проголосовали эксперты телеканала "Матч Премьер" и РПЛ. В голосовании болельщиков победил главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич.

По итогам шести туров "Динамо" с 13 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Бело-голубые одержали четыре победы, потерпели одно поражение и один раз сыграли вничью. После пятого тура "Динамо" лидировало в таблице РПЛ.

Шварцу 42 года, он возглавляет московский клуб с 2020 года.