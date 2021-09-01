Золотая олимпийская медаль Евлоева станет экспонатом павильона Минспорта на ВЭФ

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Золотая медаль Олимпийских игр в Токио борца греко-римского стиля Мусы Евлоева станет одним из экспонатов павильона Министерства спорта России на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом ТАСС сообщил директор Центра спортивной подготовки сборных России Георгий Брюсов.

"Символично, что на Дальнем Востоке будет представлена награда представителя самого западного региона России, - сказал Брюсов. - Муса Евлоев начинал заниматься и вырос как борец в Калининградской области, его карьеру поддерживали Москва и родная Ингушетия. Ежегодно он больше 100 дней проводит на сборах национальной команды в Сочи, Кисловодске, Приэльбрусье и Подмосковье, а в Токио улетал из Владивостока. Борцы тренировались в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русском, который в те же сроки готовился к проведению Восточного экономического форума".

Павильон министерства спорта "Спорт - норма жизни" будет представлен на выставке "Улица Дальнего Востока". В работе павильона примут участие чемпионы Паралимпийских игр в Токио фехтовальщики Александр Кузюков и Максим Шабуров. Участники предстоящего форума смогут попробовать в павильоне свои силы в различных видах спорта, посетить музей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" и принять участие в соревновательно-зрелищном формате прохождения испытаний ГТО.

Павильон "Спорт - норма жизни" на ВЭФ-2021 станет первым шагом взаимодействия министерства спорта и Фонда Росконгресс в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме в июне.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия будут транслироваться на сайте ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио.