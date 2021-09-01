Россиянка Павлова стала паралимпийской чемпионкой в плавании на дистанции 100 м брассом

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Россиянка Мария Павлова завоевала золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 100 м брассом.

Павлова показала результат 1 минута 31,44 секунды. Второе место заняла американка Джессика Лонг (1.34,82), третье - австралийка Тиффани Томас Кейн (1.35,02).

Спортсменки выступали в категории SB7, в которую входят люди с различными формами инвалидности, включая ампутации и церебральный паралич.

Павловой 22 года, ранее на Играх в Токио она стала бронзовым призером на дистанции 200 м комплексным плаванием. Россиянка является чемпионкой Европы 2020 года, на европейских первенствах спортсменка также один раз становилась серебряным призером и дважды - бронзовым. В 2019 году она заняла третье место на чемпионате мира.

Сборная России завоевала 27 золотых, 18 серебряных и 35 бронзовых наград и занимает третье место в общем медальном зачете. Лидирует команда Китая (64-40-32), второй идет сборная Великобритании (29-23-30). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.