Уникальная экспозиция серебряных спортивных кубков будет представлена на ВЭФ

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Государственный музей спорта Минспорта России представит уникальную экспозицию серебряных спортивных кубков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом сообщается на сайте Минспорта.

Павильон министерства спорта "Спорт - норма жизни" будет представлен на выставке "Улица Дальнего Востока".

"На территории павильона Государственный музей спорта Минспорта России проводит выставку редких экспонатов 90-летней истории движения ГТО, являющихся настоящими произведениями искусства, - говорится в сообщении. - Это наградные серебряные кубки, которые впервые покинут стены музея специально для демонстрации на ВЭФ. Важную часть предметного ряда составит линейка знаков ГТО - с момента зарождения комплекса и до наших дней. Об истории физкультурно-спортивного движения расскажут знаки спортивно-оборонных комплексов "Готов к санитарной обороне" и "Ворошиловский стрелок".

Дополнят выставку видеоролики из социальных сетей, в которых люди разных поколений выполняют нормативы ГТО, мотивируя подписчиков к занятиям физической культурой и спортом. Уникальные артефакты аккредитованные гости ВЭФ смогут увидеть с 2 по 4 сентября, для всех остальных желающих стенд будет открыт с 5 по 7 сентября.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия будут транслироваться на сайте ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.