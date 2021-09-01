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Паралимпиада в Токио

Российский велосипедист Кузнецов стал паралимпийским чемпионом в гонке на 79,2 км

Спортсмен преодолел дистанцию за 2 часа 34 минуты 35 секунд
Руслан Кузнецов REUTERS/Lisi Niesner
Описание
Руслан Кузнецов
© REUTERS/Lisi Niesner

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Россиянин Руслан Кузнецов стал победителем шоссейной велосипедной гонки на 79,2 км на Паралимпийских играх в Токио.

Россиянин преодолел дистанцию за 2 часа 34 минуты 35 секунд. Вторым стал швейцарец Хайнц Фрей, показавший такое же время, третьим финишировал австриец Вальтер Аблингер (2:35.06).

Спортсмены выступали в категории H3, в которой представлены люди с поражением опорно-двигательного аппарата.

Кузнецову 30 лет, он является бронзовым призером Кубка мира и многократным чемпионом России. Он начал заниматься спортом в 2015 году, пробовал свои силы в лыжном спорте. В свободное время увлекается рисованием, кулинарией и любит посещать заповедные места.

Сборная России завоевала 28 золотых, 18 серебряных и 35 бронзовых наград и занимает третье место в общем медальном зачете. Лидирует команда Китая (64-40-32), второй идет сборная Великобритании (29-23-30). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.

Теги
Паралимпиада в Токио
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