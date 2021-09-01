В "Автомобилисте" заявили, что Дацюк пока не принял решение о завершении карьеры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли, чемпион мира Павел Дацюк до сих пор не принял решение о возможности продолжения своей карьеры. Однако на данный момент он тренируется по индивидуальной программе, сообщил в среду журналистам директор екатеринбургского клуба "Автомобилист", в котором хоккеист играл последние сезоны, Максим Рябков.

Ранее Дацюк заявлял, что решит вопрос о продолжении или завершении карьеры в августе.

"Павел сегодня был с утра, тренировался, он выполняет индивидуальную программу по физической подготовке, выработанную годами. Но на данный момент никаких решений ни в сторону продолжения карьеры, ни в сторону завершения Павел не принимал. При любом сценарии "Автомобилист" должен решать задачи, которые стоят перед ним", - сказал он.

Дацюку 43 года, он выступает за "Автомобилист" с 2019 года. В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги форвард в 51 игре набрал 35 (12 голов + 31 результативная передача) очков. В плей-офф он провел пять встреч, в которых забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи. Форвард является олимпийским чемпионом, двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе "Детройта", чемпионом мира, обладателем Кубка Гагарина в составе петербургского СКА.