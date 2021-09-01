Матыцин: легкоатлет Вдовин одержал блестящую победу на Паралимпиаде в беге на 400 м

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российский легкоатлет Андрей Вдовин одержал блестящую победу на Паралимпийских играх в Токио в беге на дистанции 400 метров. Такое мнение высказал министр спорта России Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта РФ.

Россиянин Вдовин с мировым рекордом стал чемпионом Паралимпиады в беге на 400 м

"Поздравляю наших легкоатлетов с завоеванием золота, серебра и бронзы Игр в Токио! - сказал Матыцин. - Андрей Вдовин одержал блестящую победу на дистанции 400 м. Наш спортсмен, многократный чемпион мира, вырвался вперед с первых метров дистанции и удержал лидерство до финиша. Андрей больше чем на секунду побил мировой рекорд, который раньше также принадлежал ему, он завоевал свою первую золотую медаль Паралимпиады и вторую награду в Токио".

Матыцин также поздравил с завоеванием наград легкоатлетов Чермена Кобесова и Никиту Прохорова. "Чермен Кобесов показал выдающийся результат в финале, показал свой лучший результат в карьере и выиграл первую паралимпийскую медаль, - отметил министр спорта. - Никита Прохоров, победитель Игр-2012 в Лондоне, замечательно выступил в сегодняшнем финале, проявил чемпионский характер. Он завоевал серебряную награду в толкании ядра с рекордом России, добился большого достижения".

Матыцин поздравил тренеров национальной команды и Паралимпийский комитет России с успешным выступлением легкоатлетов.

Сборная России завоевала 28 золотых, 18 серебряных и 35 бронзовых наград и занимает третье место в общем медальном зачете. Лидирует команда Китая (64-40-32), второй идет сборная Великобритании (29-23-30). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.