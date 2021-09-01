Фигуристка Медведева стала студенткой Московского государственного университета

ТАСС, 1 сентября. Российская фигуристка Евгения Медведева стала студенткой Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере Московского государственного университета (МГУ). Об этом спортсменка сообщила в своем аккаунте в Instagram.

"Теперь я студентка МГУ", - написала фигуристка.

Ранее Медведева не попала в список членов национальной команды на предстоящий предолимпийский сезон в соответствии с критериями Министерства спорта России. В начале августа фигуристка заявила телеканалу "Матч ТВ", что примет решение о дальнейшей карьере в конце года.

21-летняя Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр (в личном и командном турнирах). Также в ее активе по две золотые медали чемпионатов мира и Европы, две победы в финале серии Гран-при.