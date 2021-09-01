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КХЛ

Тренер "Автомобилиста" обозначил задачу команды на новый сезон КХЛ

Билл Питерс заявил, что перед клубом всегда стоит задача выиграть Кубок Гагарина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Тренерский штаб екатеринбургского "Автомобилиста" ставит задачу выиграть Кубок Гагарина в стартующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Билл Питерс.

В первом матче нового сезона "Автомобилист" 3 сентября примет магнитогорский "Металлург".

"Это будет непростой сезон, достаточно интересный, с паузой на Олимпийские игры, но будет и плотный график, - сказал Питерс. - Но я уверен в составе нашей команды. Все готовы биться. У нас всегда одна цель, самая высокая - это Кубок Гагарина".

Питерс добавил, что доволен составом команды на предстоящий сезон.

В прошедшем сезоне "Автомобилист" занял седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, а в плей-офф команда вылетела в первом раунде, проиграв в серии до четырех побед омскому "Авангарду" со счетом 1-4.

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