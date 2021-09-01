Нидерландский футболист Керк перешел в "Локомотив"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Нидерландский полузащитник Джирано Керк подписал контракт с российским футбольным клубом "Локомотив". Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

Соглашение с 25-летним полузащитником рассчитано на четыре года.

С 2016 года Керк выступал за нидерландский "Утрехт", в составе которого провел 175 матчей, забил 42 мяча и отдал 43 результативные передачи.

"Локомотив" после шести туров Тинькофф - Российской премьер-лиги с 12 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. В следующем туре команда Марко Николича примет самарские "Крылья Советов".