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Футбол в России

Нидерландский футболист Керк перешел в "Локомотив"

Соглашение с 25-летним полузащитником рассчитано на четыре года
Джирано Керк EPA-EFE/MAURICE VAN STEEN
Описание
Джирано Керк
© EPA-EFE/MAURICE VAN STEEN

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Нидерландский полузащитник Джирано Керк подписал контракт с российским футбольным клубом "Локомотив". Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

Соглашение с 25-летним полузащитником рассчитано на четыре года.

С 2016 года Керк выступал за нидерландский "Утрехт", в составе которого провел 175 матчей, забил 42 мяча и отдал 43 результативные передачи.

"Локомотив" после шести туров Тинькофф - Российской премьер-лиги с 12 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. В следующем туре команда Марко Николича примет самарские "Крылья Советов".

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