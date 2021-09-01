Российский пловец Калина завоевал вторую золотую медаль на Паралимпиаде в Токио

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Россиянин Андрей Калина выиграл золото Паралимпийских игр в Токио на дистанции 200 м комплексным плаванием.

Он преодолел дистанцию за 2 минуты 14,90 секунды. Серебряным призером стал австралиец Тимоти Ходж (2.15,42), бронзовым - француз Юго Дидье (2.17,15). Спортсмены выступали в категории SM9 (лица с поражением опорно-двигательного аппарата).

Калине 34 года, ранее на Играх в Токио он стал победителем на дистанции 100 м брассом. До 2013 года на международных соревнованиях Калина представлял сборную Украины. Ранее Калина трижды становился паралимпийским чемпионом (2004, 2008, 2012), также на его счету три серебряные и одна бронзовая медаль Игр, он девять раз завоевывал золото на мировых первенствах и три раза - на чемпионатах Европы. В свободное время Калина занимается структурированием дерева методом браширования, а также увлекается вейкбордингом и серфингом.

Сборная России завоевала 29 золотых, 18 серебряных и 35 бронзовых наград и занимает третье место в общем медальном зачете. Лидирует команда Китая (64-41-33), второй идет сборная Великобритании (30-23-30). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.