"Торпедо" заключило контракт с хоккеистом Чеховичем

ТАСС, 1 сентября. Нижегородский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Торпедо" заключил контракт с нападающим Иваном Чеховичем. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 22-летним игроком рассчитано на один сезон.

По информации портала CapFriendly, 30 августа хоккеист был выставлен клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сан-Хосе" на драфт отказов. В 2017 году Чехович был выбран "Сан-Хосе" на драфте НХЛ в седьмом раунде под общим 212-м номером. В досрочно завершившемся сезоне-2019/20 он провел 42 матча в фарм-клубе "Сан-Хосе" в Американской хоккейной лиге (АХЛ), набрал 12 очков (четыре гола + восемь передач), до этого три сезона форвард играл в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL), где на его счету 224 (98+126) очка в 191 матче. В НХЛ он провел четыре матча в сезоне-2020/21, в которых отдал одну передачу.

В прошлом сезоне Чехович выступал за "Торпедо" на правах аренды. Он принял участие в 47 матчах, в которых набрал 36 (19+17) очков.

В составе сборной России Чехович становился серебряным (2016) и бронзовым (2017) призером юниорских чемпионатов мира.

Первый матч регулярного чемпионата КХЛ "Торпедо" проведет дома 2 сентября против подмосковного "Витязя".