Гендиректор "Трактора": бюджет клуба увеличен за счет внебюджетных источников

ЧЕЛЯБИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Бюджет челябинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Трактор" увеличен по сравнению с прошлым сезоном за счет внебюджетных источников. Об этом журналистам рассказал гендиректор клуба Иван Савин.

В июне 2020 года портал "Курс дела" сообщал, что бюджет на затраты команд системы "Трактора" составлял чуть больше 1,1 млрд рублей. В апреле нынешнего года Савин в интервью газете "Спорт-Экспресс" рассказал об увеличении бюджета.

"Бюджет увеличился за счет внебюджтеных источников. В основном средства пойдут в фонд оплаты труда", - сказал Савин.

По словам руководителя клуба, задачи перед командой на предстоящий сезон будут ставиться в три этапа. "Есть предсезонная подготовка, регулярный чемпионат, в котором мы должны занять место как можно выше. Когда подойдем к плей-офф, будем понимать, на что рассчитывать, исходя из того, в каком состоянии будет команда", - отметил он.

Лучшим выступлением "Трактора" в КХЛ является выход в финал Кубка Гагарина в сезоне-2012/13.