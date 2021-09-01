Большинство хоккеистов "Автомобилиста" привились вакциной "Спутник лайт"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Большая часть игроков и персонала екатеринбургского хоккейного клуба "Автомобилист" привилась вакциной "Спутник лайт" перед началом сезона-2021/22 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом в среду журналистам сообщил директор клуба Максим Рябков.

"У нас подавляющая часть коллектива и основного состава - это относится и к "Автомобилисту", и к "Горняку", и к "Авто" (фарм-клубы "Автомобилиста" - прим. ТАСС) - прошли вакцинацию. В большинстве случаев это "Спутник лайт", потому что большая часть хоккеистов в ходе минувшего сезона коронавирус перенесли в бессимптомной форме. "Спутник лайт" однокомпонентный, и медицинским штабом нашей команды было принято такое решение", - сказал Рябков.

В прошедшем сезоне "Автомобилист" занял седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, а в плей-офф команда вылетела в первом раунде, проиграв в серии до четырех побед омскому "Авангарду" со счетом 1-4. Новый сезон КХЛ команда из Екатеринбурга начнет 3 сентября домашним матчем с магнитогорским "Металлургом".