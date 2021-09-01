Россиянка Ищулова выиграла золотую медаль Паралимпиады в плавании на 50 м вольным стилем

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Россиянка Виктория Ищулова выиграла золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем.

Ищулова показала результат 29,91 секунды. Второй стала бразильянка Сесилья Жеронимо де Араужо (30,83), третьей финишировала итальянка Ксения Франческа Палаццо (31,17).

Спортсменки соревновались в категории S8 (различные формы инвалидности, включая ампутации и церебральный паралич).

Ищуловой 16 лет, спортсменка из Орска (Оренбургская область) является мастером спорта России международного класса. Россиянка четыре раза становилась чемпионкой Европы, дважды выигрывала бронзу чемпионата мира. В паралимпийской сборной России состоит с 2017 года.

Сборная России занимает третье место в медальном зачете, российские спортсмены завоевали 30 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых наград. Первыми идут китайские паралимпийцы (66-42-34), вторые - британцы (30-24-30).