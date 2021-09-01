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Паралимпиада в Токио

Россиянка Лукьяненко завоевала серебро Паралимпиады в плавании на дистанции 100 м брассом

Спортсменка преодолела дистанцию за 1 минуту 17,55 секунды

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Россиянка Дарья Лукьяненко завоевала серебряную медаль Паралимпиады в Токио в плавании на дистанции 100 м брассом.

Россиянка преодолела дистанцию за 1 минуту 17,55 секунды. Первой с паралимпийским рекордом стала бразильянка Мария Гомес Сантьяго (1.14,89). Тройку лидеров замкнула украинка Ярина Матло (1.20.31).

Соревнования проходили в категории SB12, где представлены атлеты, имеющие интеллектуальные нарушения, которые обычно приводит к тому, что спортсмены испытывают трудности с распознаванием образов, последовательностью и памятью или имеют более медленное время реакции.

Лукьяновой 19 лет, спортсменка является кандидатом в мастера спорта России. Она становилась серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира. В состав паралимпийской сборной России входит с 2019 года.

В медальном зачете сборная России занимает второе место, спортсмены команды завоевали 31 золотую, 20 серебряных и 36 бронзовых наград. На первом месте располагается команда Китая (66-42-35), третьими идут британцы (30-24-30).

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