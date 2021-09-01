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Паралимпиада в Токио

Женская сборная России по волейболу сидя не смогла выйти в плей-офф Паралимпиады

В заключительном матче группового этапа россиянки проиграли американкам

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Женская сборная России по волейболу сидя уступила команде США и не смогла выйти в плей-офф паралимпийского турнира.

Матч закончился со счетом 3-0 (25:19, 25:15, 25:22) в пользу американских волейболисток.

На групповом этапе паралимпийского турнира команды были разделены на два квартета, из которых в полуфинал вышли по две лучшие сборные. Команда России заняла третье место в группе B, первыми стали китаянки, вторыми - американки. Из группы A в полуфинал вышли команды Бразилии и Италии. В матчах 1/2 финала состоятся матчи Бразилия - США и Китай - Италия, игры пройдут 3 сентября.

Финальная игра турнира пройдет 5 сентября, матч за третье место - днем ранее.

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