Женская сборная России по волейболу сидя не смогла выйти в плей-офф Паралимпиады

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Женская сборная России по волейболу сидя уступила команде США и не смогла выйти в плей-офф паралимпийского турнира.

Матч закончился со счетом 3-0 (25:19, 25:15, 25:22) в пользу американских волейболисток.

На групповом этапе паралимпийского турнира команды были разделены на два квартета, из которых в полуфинал вышли по две лучшие сборные. Команда России заняла третье место в группе B, первыми стали китаянки, вторыми - американки. Из группы A в полуфинал вышли команды Бразилии и Италии. В матчах 1/2 финала состоятся матчи Бразилия - США и Китай - Италия, игры пройдут 3 сентября.

Финальная игра турнира пройдет 5 сентября, матч за третье место - днем ранее.