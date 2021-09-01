Российская лыжница Татьяна Сорина провела первую тренировку с Терезой Йохауг

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Призер чемпионата мира по лыжным гонкам Татьяна Сорина на сборе в итальянском Ливиньо впервые в своей карьере потренировалась вместе с олимпийской чемпионкой, 14-кратной чемпионкой мира норвежкой Терезой Йохауг. Об этом ТАСС рассказал тренер и муж спортсменки Егор Сорин.

"Все прошло хорошо: была спокойная тренировка с короткими ускорениями, - рассказал Сорин. - Таня в Ливиньо тренируется первый раз, поэтому Тереза Йохауг и Хелена Фоссесхольм показали ей места, где они катаются на роллерах. Покатались три часа, Таня осталась довольна".

"Таня мало говорит по-английски, поэтому особо пообщаться не получилось. Но видно, что Йохауг достаточно хорошо развита в аэробном плане. Задание было кататься в первой зоне, но чтобы оставаться в йохаугской первой зоне, приходилось немного залазить во вторую зону интенсивности. Но мы только начали, мы здесь с ними еще пять дней будем тренироваться", - добавил он.

Старт зимнему международному сезону будет дан в конце ноября, в феврале в Пекине пройдут Олимпийские игры.